Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Demir Grup Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)25 Kasım 2018 Pazar 14:25
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Hakan Bilir
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Kone
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Saadane, Ali Çamdalı, Umar, Boldrin, Samudio, Muric
Sarı kart: Dk. 17 Brabec (Çaykur Rizespor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
4. dakikada Ziya Erdal'ın gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.
10. dakikada Torje'nin sağdan kullandığı kornerde, kale alanında iyi yükselen Medjani'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
18. dakikada Torje'nin sağdan kullandığı köşe atışında, Bjarsmyr'in etkili kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle çıkardı.
29. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında, Medjani'nin pasıyla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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