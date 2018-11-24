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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 4

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç (Dk. 61 Moulin), Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer (Dk. 46 Cerci), Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül (Dk. 40 Fatih Aksoy), Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Güven Yalçın (Dk. 73 Larin), Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 23 Ljajic, Dk. 27 Mustafa Pektemek, Dk. 43 Güven Yalçın, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 86 El Kabir (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 52 Necip Uysal, Dk. 90+1 Larin (Beşiktaş), Dk. 57 Faty, Dk. 79 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

60. dakikada kendi yarı alanından paslarla çıkan MKE Ankaragücü'nde topu taşıyan Kubilay Kanatsızkuş'un ara pasına koşu yapan Bifouma'nın ceza alanına girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İtirazlar üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde Güven Yalçın'a yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

71. dakikada Bifouma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Kabir'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

73. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic ara pasında savunmanın arkasına sarkan Güven Yalçın, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Beşiktaş atağında ceza alanında topla buluşan Ljajic, çizgiye inerek pasını altıpas önünde müsait pozisyonda bulunan Hutchinson'a çıkardı. Hutchinson'un gelişine kaleye gönderdiği şuttu kaleci Korcan Çelikay, topu çelmeyi başardı. Dönen topu tamamlamaya çalışan Vida'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

83. dakikada kazanılan korneri paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına altıpas içerisinde müsait pozisyonda Mustafa Pektemek kafa vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

86. dakikada Beşiktaş yarı alanından Hutchinson'dan topu kapan Cerci, topu savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza alınan giren El Kabir'in dar açıdan kaleye gönderdiği sert topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

88. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-4

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:11
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig

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