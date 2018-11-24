Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül (Dk. 40 Fatih Aksoy), Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 23 Ljajic, Dk. 27 Mustafa Pektemek, Dk. 43 Güven Yalçın (Beşiktaş)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un sol kanattan ortasına hareketlenen Kenan Özer'in, altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Karius, gole izin vermedi.

12. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in sert şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

17. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topu başına Quaresma geçti. Quaresma, altıpas bölgesine gönderdiği ortasında savunma oyuncuların arasından sıyrılarak yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mustafa Pektemek ile paslaşan ve son olarak ceza yayı içi solunda topla buluşan Ljajic'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın topuk pasında sağdan ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün altıpas içine yerden gönderdiği topa Güven Yalçın istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak arka direğe gitti. Burada topla buluşan Mustafa Pektemek, topu filelere gönderdi: 0-2

35. dakikada Djedje'nin ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Karius sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

43. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. MKE Ankaragücü kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken topu rakibinden kapan Dorukhan Tokgöz bekletmeden meşin yuvarlağı Ljajic'e aktardı. Bu oyuncu, savunmanın arkasına koşu yapan Güven Yalçın'a şık bir ara pası gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Güven Yalçın, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.























