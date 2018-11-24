THY- Noukşot
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:22
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Maniatis, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse

Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Varela, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Chery, Umut Bulut

Gol: Dk. 45+2 Djalma Campos (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Atila Turan, Dk. 45+2 Sapunaru (Kayserispor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Maniatis, topu ceza sahası sağ çaprazındaki Efecan Karaca'ya çıkardı. Meşin yuvarlakla buluşan Efecan Karaca, Atila Turan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sol direkten sahaya döndü. Dönen topta Baiano'nun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topta kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Cisse, meşin yuvarlağa dokunamadı. Lung topa sahip oldu.

38. dakikada sol kanattan Nsakala, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın altıpas içine ortasında Bilal Başacıkoğlu topa dokunamadı.

45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Hakem Arda Kardeşler, Sapunaru ile Ceyhun Gülselam'ın duran top organizasyonu sırasındaki pozisyonu sonrası VAR'a gitti. Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Djalma Campos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Maçın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:22
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Kayserispor
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkol ve sigara DNA’da hasar yapıyor
    1. Alkol ve sigara DNA’da hasar yapıyor
    2. Son gün 30 Kasım! Ödediğiniz paraları..
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    4. Kolonya haram mı?
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Fransa'da akaryakıt zammı protestoları..
    7. Çocuk bir ayakkabıyı 3 yıl giyiyorsa..
    8. Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın
    9. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    10. Sakın bu oltaya gelmeyin! Kart..
    11. Ahşap boyama aldı başını gidiyor
    12. Real Madrid farklı yenildi
    13. Bakan Ersoy'dan Saraybosna'da Başçarşı..
    14. 'Camide siyaset yapılıyor' diyen..
    15. Suriyeli isim açıkladı: Bir Arap..
    16. Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    20. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!