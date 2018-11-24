Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Maniatis, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse

Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Varela, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Chery, Umut Bulut



Gol: Dk. 45+2 Djalma Campos (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Atila Turan, Dk. 45+2 Sapunaru (Kayserispor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Maniatis, topu ceza sahası sağ çaprazındaki Efecan Karaca'ya çıkardı. Meşin yuvarlakla buluşan Efecan Karaca, Atila Turan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sol direkten sahaya döndü. Dönen topta Baiano'nun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topta kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Cisse, meşin yuvarlağa dokunamadı. Lung topa sahip oldu.



38. dakikada sol kanattan Nsakala, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın altıpas içine ortasında Bilal Başacıkoğlu topa dokunamadı.

45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Hakem Arda Kardeşler, Sapunaru ile Ceyhun Gülselam'ın duran top organizasyonu sırasındaki pozisyonu sonrası VAR'a gitti. Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Djalma Campos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Maçın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.