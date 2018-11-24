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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Antalyaspor: 0

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:42
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Scuk, Tshabalala (Dk. 82 Kone), Özer Hurmacı (Dk. 86 Erhan Çelenk), Sunu (Dk. 71 Thy)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Mevlüt Erdinç, Yekta Kurtuluş (Dk. 81 Serdar Özkan), Chico, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Barrada), Maicon, Doukara (Dk. 69 Doğukan Sinik)

Sarı kartlar: Dk. 36 Emrah Başsan, Dk. 87 Erhan Çelenk ve Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Gol: Dk. 76 Diego (kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Doukara'nın ortasında topa yükselen Maicon'un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

50. dakikada sol kanattan Özer Hurmacı'nın ortasında, karambol sonrası ceza sahası dışına açılan topa İbrahim Akdağ'ın gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstünden auta gitti.

60. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Leo'nun ortasında, kale önünde Tshabalala kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında, Antalyasporlu Diego'nun ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Boffin'in üstünden filelerle buluştu: 1-0.

86. dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:42
  1. Antalyaspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Erzurum
  4. Spor Toto Süper Lig

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