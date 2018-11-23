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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

23 Kasım 2018 Cuma 21:29
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık

Galatasaray: Muslera, Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz, Mariano, Fernando, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

8. dakikada Mariano'nun çıkarken kaptırdığı topla etkili gelen Atiker Konyaspor'da Jahovic, ceza sahasına hareketlenen Traore'ye pasını aktardı. Bu oyuncudan önce zamanında dönen Ömer Bayram, meşin yuvarlağı kornere yollayarak büyük bir tehlikeyi önledi.

16. dakikada Eren Derdiyok'un ceza sahası dışından doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında alan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte, altıpas gerisinde yükselen Eren Derdiyok, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı farklı şekilde auta yolladı.

41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla Galatasaray savunmasını arkasına sarkarak ceza sahasına giren Jahovic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı çıkardı. Uruguaylı file bekçisinden dönen topa Ömer Ali'nin ceza sahası dışında gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:29
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