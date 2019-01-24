Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligin 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı24 Ocak 2019 Perşembe 12:24
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Burak Şeker
26 Ocak Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Mert Güzenge
16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: Zorbay Küçük
27 Ocak Pazar:
16.00 Giresunspor-Osmanlıspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Afjet Afyonspor: Caner Ak
19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
28 Ocak Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor: Süleyman Abay
19.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
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