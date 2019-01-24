Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligin 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 19.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Burak Şeker 26 Ocak Cumartesi: 13.30 Denizlispor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek 13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Mert Güzenge 16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: Zorbay Küçük 27 Ocak Pazar: 16.00 Giresunspor-Osmanlıspor: Atilla Karaoğlan 16.00 Altay-Afjet Afyonspor: Caner Ak 19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu 28 Ocak Pazartesi: 19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor: Süleyman Abay 19.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

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