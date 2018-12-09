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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Eskişehirspor: 1 - Altay: 0

09 Aralık 2018 Pazar 21:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Habip Tiryaki, Burak Cansız

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (Dk. 90+1 Bedirhan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 89 İsmail Oykun), Mevlüt Çelik, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+5 Furkan Balaban)

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Yasin Palaz, Serkan Sözmen, Aganovic (Dk. 73 Atakan Rıdvan Çankaya), Tevfik Altındağ (Dk. 83 Kappel), Ferhat Çulcuoğlu, Eugenio (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz), İbrahim Akın, Paixao

Gol: Dk. 80 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 İbrahim Akın (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 43 Tevfik Altındağ, Dk. 70 Serkan Sözmen, Dk. 90+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Dk. 31 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 64 Cemali Sertel (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Hakemler ve iki takım futbolcuları maç öncesi seremoniye üzerinde "Engelleri birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:11
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