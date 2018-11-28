Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Balıkesirspor Baltok: 0 - Ümraniyespor: 128 Kasım 2018 Çarşamba 20:32
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Aylak
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 90 Muhammed Gönülaçar)
Goller: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Glumac, Dk. 89 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Dk. 66 Tarık Tekdal, Dk. 87 Appindangoye (Ümraniyespor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, 46. dakikadan devam edildi.
Sadece ikinci yarısı oynanan mücadelede Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok’u 1-0 yendi.
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