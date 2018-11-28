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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Balıkesirspor Baltok: 0 - Ümraniyespor: 1

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:32
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 90 Muhammed Gönülaçar)

Goller: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Glumac, Dk. 89 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Dk. 66 Tarık Tekdal, Dk. 87 Appindangoye (Ümraniyespor)


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, 46. dakikadan devam edildi.

Sadece ikinci yarısı oynanan mücadelede Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok’u 1-0 yendi.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:32
  1. Balıkesir
  2. Balıkesir Atatürk Stadyumu
  3. Balıkesirspor BALTOK
  4. Futbol
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Ümraniyespor

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