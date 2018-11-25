Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Denizlispor: 3 - Giresunspor: 225 Kasım 2018 Pazar 15:43
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah Ünal
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Gökhan Süzen), Recep Niyaz (Dk. 87 Burak Altıparmak), Mbamba, Burak Çalık (Dk. 58 Deniz Vural), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Sery, Landel, Dauda, Kağan Miray Bağış (Dk. 60 Adama Ba), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak (Dk. 82 Ozan Can Kökcü), Husmani (Dk. 78 Muhamed Ildız), Emre Uğur Uruç, Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 34 Mehmet Akyüz, Dk. 76 Ziya Alkurt, Dk. 84 Abdülkerim Bardakcı (Denizlispor), Dk. 3 Sery, Dk. 75 Volkan Okumak (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Mbamba (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Mehmet Akyüz, Dk. 69 Deniz Vural, Dk. 77 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+3 Taha Can Velioğlu (Denizlispor), Dk. 54 Emre Uğur Uruç, Dk. 75 Volkan Okumak, Dk. 83 Ozan Can Kökcü, Dk. 89 Kayacan Erdoğan (Giresunspor)
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 yendi.
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