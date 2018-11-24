Futbol: Spor Toto 1. Lig
- İstanbulspor: 2 - Gençlerbirliği: 024 Kasım 2018 Cumartesi 18:03
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Cajic, Arif Morkaya (Dk. 43 Muhsin Yıldırım), Bauque, Barış Örücü (Dk. 63 Sammed), İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Murat Duruer), İbrahim Yılmaz
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Claro, Arnason (Dk. 77 Deniz Yılmaz), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mert Nobre), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Jailton
Goller: Dk. 45+4 ve 79 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Sessegnon, Dk. 58 Claro, Dk. 87 Hakan Arıkan, Dk. 89 Alper Uludağ, Selçuk Şahin ve Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 65 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Halil Çolak, Dk. 87 Sammed (İstanbulspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
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