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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Kardemir Karabükspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 2

23 Kasım 2018 Cuma 21:22
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Erkan Engin, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin (Dk. 78 Ali Kemal Yılmaz), Arif Bostancı, Cihan Aydın, Ahmet Karadayı (Dk. 67 Melih Berat Arslan), Hüseyin Topbaş, Berk Kervankıran (Dk. 57 Batuhan Kurt), Yusuf Akbulut

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Sedat Şahintürk, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil (Dk. 46 Kethevoama), Otoo (Dk. 53 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen

Goller: Dk. 38 Okan Alkan, Dk. 64 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 40 Oğuz Yılmaz (kendi kalesine) (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı kart: Dk. 2 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Cihan Aydın, Dk. 60 Arif Bostancı, Dk. 63 Hüseyin Topbaş (Kardemir Karabükspor)


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:22
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Futbol
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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