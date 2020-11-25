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Spor

Futbol: Şampiyonlar Ligi

Manchester United:4 - Medipol Başakşehir: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-25 01:06:03 -
Futbol: Şampiyonlar Ligi

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Manchester United: De Gea, Lindelöf(Dk. 46 Axel Tuanzebe) , Maguire, Fred, Bruno Fernades(Dk. 59 Mason Greenwood), Alex Telles, Wan-Bissaka(Dk. 59 Brandon Williams), Van de Beek, Martial(Dk. 82 Matic), Rashford(Dk. 59 Daniel James), Cavani

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel(Dk. 87 Ponck), Epureanu, Bolingoli(Dk. 72 Hasan Ali Kaldırım), Berkay Özcan (Dk. 74 Giuliano), İrfan Can Kahveci(Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Visca, Chadli(Dk. 61 Gulbrandsen), Deniz Türüç, Demba Ba

Goller: Dk. 7 ve 19 Bruno Fernandes, Dk. 35 Rashford (Penaltıdan), Dk. 90+2 James(Manchester United), Dk. 75 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Tuanzebe, Dk. 86 Maguire (Manchester United), Dk. 77 Martin Skrtel, Mahmut Tekdemir Dk. 87 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

MANCHESTER (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'a 4-1 mağlup oldu.

49. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı şut, kaleci De Gea'nın müdahalesiyle kornere çıktı.

54. dakikada Demba Ba, hava topunda Tuanzebe'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Tuanzebe bu pozisyon sonucunda sarı kart gördü.

58. dakikada atılan uzun topla sağdan Manchester United ceza sahasına giren Deniz Türüç topu Rafael'e bıraktı. Rafael'in ceza sahası dışından yaptığı şut üstten auta gitti.

75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Başakşehir, ceza sahasının dışında Fred'in Demba Ba'yı yere düşürmesiyle serbest vuruş kazandı. Deniz Türünç'ün kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1

78. dakikada Visca'nın ceza sahası yuvarlağından vurduğu şut üst direkten döndü.

90+2. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3'e çıkardı. Mason Greenwood'un sağ taraftan verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Daniel James topu mert Günok'un solundan ağlara bıraktı:4-1

Karşılaşma Manchester United'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


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