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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 1, 2 ve 3. Grup'ta 15. hafta maçları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:11:44 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 15. hafta maçları oynandı.

Dördüncü grupta 15. hafta karşılaşmaları ise dün tamamlanmıştı.

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


1. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Çankaya Futbol Kulübü-Nevşehir Belediyespor: 1-5

Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-1877 Alemdağspor: 1-1

Antalya Kemerspor-Bucaspor 1928: 0-4

Ofspor-Manisaspor: 1-0

Diyarbekirspor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-3

Payasspor-Belediye Derincespor: 3-1

2. Grup:

İskenderun Futbol Kulübü-Mardin Fosfatspor: 0-1

Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-0

Halide Edip Adıvarspor-Ceyhanspor: 1-0

Tokatspor-Fethiyespor: 1-0

Ağrı 1970-Yomraspor: 2-2

Çengelköy Futbol Yatırımları-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

Nazilli Belediyespor-Karaman Belediyespor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor: 3-1


3. Grup:

Yalovaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 0-1

Cizrespor-Gölcükspor: 2-1

Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 0-2

Arhavispor-Isparta 32: 1-3

Çarşambaspor-Erbaaspor: 2-1

Somaspor-Osmaniyespor: 3-2

Karşıyaka-Altındağspor: 0-0

Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor: 0-1

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