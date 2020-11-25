Futbol: Misli.com 3. Lig
Bergama Belediyespor: 2 - Kozanspor: 0
İZMİR (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup 7. hafta erteleme maçında Bergama Belediyespor, Kozanspor'u 2-0 mağlup etti.
Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada 12. dakikada Ahmet Mumin Papaker'in golüyle 1-0 üstünlük kuran ev sahibi ekip, 75. dakikada Emre Pehlivan'la farkı 2'ye çıkardı. Bergama Belediyespor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 15'e çıkaran Bergama Belediyespor averajla 6. sıraya yükseldi. Kozanspor ise 4 puanla son sırada kaldı.