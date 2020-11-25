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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Bergama Belediyespor: 2 - Kozanspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:03:29 -
Futbol: Misli.com 3. Lig


İZMİR (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup 7. hafta erteleme maçında Bergama Belediyespor, Kozanspor'u 2-0 mağlup etti.

Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada 12. dakikada Ahmet Mumin Papaker'in golüyle 1-0 üstünlük kuran ev sahibi ekip, 75. dakikada Emre Pehlivan'la farkı 2'ye çıkardı. Bergama Belediyespor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 15'e çıkaran Bergama Belediyespor averajla 6. sıraya yükseldi. Kozanspor ise 4 puanla son sırada kaldı.

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