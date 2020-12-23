  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Ligde 16. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:21:58 -
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi ve puanını 44'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Bu grupta oynanması gereken Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


- Beyaz Grup




OGBMAYAVP
1.MANİSA FK16142053124144
2.SARIYER158612151630
3.HEKİMOĞLU TRABZON1493227121530
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1484222121028
5.UŞAKSPOR157532719826
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER157352120124
7.ANKARA DEMİRSPOR1263323131021
8.SANCAKTEPE FK116231981120
9.KOCAELİSPOR116231311220
10.AFJET AFYONSPOR134541619-317
11.ÇORUM FK124352219315
12.KAHRAMANMARAŞSPOR133641418-415
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR153571523-814
14.ERGENE VELİMEŞESPOR153481725-813
15.HACETTEPE1523101128-179
16.NİĞDE ANADOLU FK14158824-168
17.İNEGÖLSPOR13148920-117
18.GÜMÜŞHANESPOR142391533-186
19.ŞANLIURFASPOR131210739-322

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.


- Kırmızı Grup



OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR15112237142335
2.VANSPOR FK16104227131434
3.TURGUTLUSPOR1610061824-630
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR168532213929
5.SAKARYASPOR1484224131128
6.KIRKLARELİSPOR156721871125
7.SERİK BELEDİYESPOR156632316724
8.PAZARSPOR147252522323
9.TARSUS İDMANYURDU146442517822
10.SİVAS BELEDİYESPOR165742922722
11.BODRUMSPOR166463226622
12.KARACABEY BELEDİYESPOR166461916322
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR165561517-220
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR165382017318
15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR165292131-1014
16.PENDİKSPOR1541102222013
17.GMG KASTAMONUSPOR143471423-913
18.MAMAK FK153391337-2412
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR13319923-1410
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR160214444-40-1

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin bir gazetecinin soruyu cevapladı.
Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!
Sağlık

Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin attığı tweeti alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamıkçığın Türkiye'de so..
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?
Ekonomi

KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?

KDV ne kadar? KDV indirimiyle milyonlarca vatandaş bir kez daha sevindi. Koronavirüsle mücadenin sürdüğü şu günlerde vatandaşa bir destek de..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay