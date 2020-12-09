Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde 14. hafta maçları yapıldı
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 14. hafta maçları yapıldı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Manisa FK-Uşakspor: 1-1
Çorum FK-Şanlıurfaspor: 5-1
İnegölspor-Kahramanmaraşspor: 0-1
Niğde Anadolu FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Ergene Velimeşespor-Sancaktepe FK: 0-1
Gümüşhanespor-Zonguldak Kömürspor: 4-2
Sarıyer-Hacettepe: 3-0
- Kırmızı Grup
Tetiş Yapı Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Serik Belediyespor-Pazarspor: 2-3
Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-2
Turgutluspor-Kırklarelispor: 1-3
Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 0-0
Mamak FK-Kırşehir Belediyespor: 1-1
Pendikspor-Bodrumspor: 1-2
Sivas Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon, Kırmızı Grup'ta da Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor ve GMG Kastamonuspor-Eyüpspor maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.