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Futbol: Hazırlık maçı

- Altay: 3 - Yukatel Denizlispor: 1

09 Ağustos 2019 Cuma 22:54
Futbol: Hazırlık maçı


DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig takımlarından Altay ile yaptığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala son hazırlık maçını Altay ile yaptı.

İzmir'in Tire ilçesinde oynanan karşılaşmaya Denizli temsilcisi, Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Kibong A Mbamba, Zeki Yavru, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Burak Çalık, Hugo Rodallega ilk 11'i ile başladı.

Altay, 45+1. dakikada Paixao ve 55. dakikada Tatos'un attığı gollerle 2-0 öne geçti.

59. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle durumu 2-1 yapan Yukatel Denizlispor, 87. dakikada Altaylı futbolcu Leandro Kappel'in golüne engel olamadı ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Denizli temsilcisi, üç hafta önce Afyon Zafer Stadyumu'nda yapılan hazırlık maçında Altay'ı 3-1 mağlup etmişti.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:54
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