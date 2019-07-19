Futbol: Hazırlık maçı





INNSBRUCK (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Leipzig takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Kostantinos Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı, Valentine Ozornwafor ve Mustafa Kapı dahil oldu. Galatasaray'da sadece Babel, Ahmet Çalık ve kaleci İsmail Çipe 90 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada yeni transferi Babel'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen, 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçti.

Galatasaray, maçın 89. dakikasında Babel ile bir gol daha bulsa da müsabaka Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.





- Babel'den golü başlangıç





Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçta 2 gol attı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, Leipzig karşısında golleriyle ön plana çıktı.





- Şener ve Ozornwafor, ilk kez forma giydi





Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı ile Ozornwafor, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray ile anlaşan Şener ile Nijerya'dan transfer edilen genç Ozornwafor, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girdi.





- Galatasaray'a 17 yaşında golcü





Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Erencan Yardımcı ilk kez A takım formasını giydi.

Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girdi ve Babel'in attığı ikinci golün hazırlayıcısı oldu.





- Art arda üç gol yedi





Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısında arka arkaya 3 gol yiyerek geriye düştü.

Maçı 1-0 önde götüren sarı-kırmızılı takım, 56, 58 ve 59. dakikalarda yediği gollerle üstünlüğünü kaybetti.





- Meşaleler oyunu durdurdu





Galatasaraylı taraftarların sahaya attığı meşaleler nedeniyle maç bir süre durdu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Leipzig file bekçisi Yvon Mvogo Nganoma'nın koruduğu kale arkası tribünündeki bir grup sarı-kırmızılı taraftar, meşale yaktı. Bazı taraftarların meşaleleri sahaya atması nedeniyle hakem Felix Ouschan, mücadeleyi bir süre durdurdu.

Maç, 2 dakikalık duraklamanın ardından meşalelerin temizlenmesiyle devam etti.

Ayrıca müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Galatasaraylı taraftar sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çekilebilmek için büyük uğraş verdi. Futbolcular, güvenlik görevlilerinin eşliğinde güçlükle soyunma odasına girebildi.