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Futbol: Hazırlık maçı

- Kasımpaşa: 1 - Pendikspor: 0

19 Temmuz 2019 Cuma 20:25
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşmanın tek golünü 47. dakikada Azad Toptik kaydetti.

Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden Yusuf Erdoğan ile Mame Thiam maçın ilk 45 dakikasında, Jorge Fernandes ise müsabakanın ikinci yarısında forma giydi.

Lacivert-beyazlı takımda yeni transferlerden kaleci Fatih Öztürk, rahatsızlığı sebebiyle maçta görev yapamadı. 2019 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle sezon öncesi hazırlıklarına geç katılan Fode Koita ile İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transferi gündemde olan Trezeguet de müsabakada forma giymedi.

Kasımpaşa, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:25
  1. Futbol
  2. Hazırlık maçı
  3. Kasımpaşa
  4. Pendikspor
  5. SÜPER LİG

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