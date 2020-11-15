  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Hazırlık maçı
Spor

Futbol: Hazırlık maçı

Medipol Başakşehir: 1 - İstanbulspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:57:00 -
Futbol: Hazırlık maçı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ile İstanbulspor, özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir'in kulüp tesisleri'nde oynanan maçta İstanbulspor'un gollerini 17. dakikada İbrahim Yılmaz, 47. dakikada Ebrar Cumur ve 53. dakikada Onur Ergün kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 34. dakikada Giuliano de Paula attı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi
Siyaset

Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde vatandaşların 'asla oy vermem' dediği parti belli oldu.
İYİ Parti'de deprem: 'Ses kayıtlarını mahkemeye veririm!'
Siyaset

İYİ Parti'de deprem: 'Ses kayıtlarını mahkemeye veririm!'

İYİ Parti, CHP, SP ve HDP’yle birlikte “federasyon anayasası” hazırladıklarını tüm tanıklıklara rağmen inkar edince eski partili Adem Taşkay..
CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor
Gündem

CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan BELTUR'un İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindek..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay