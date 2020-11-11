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Spor Futbol: Hazırlık maçı
Spor

Futbol: Hazırlık maçı

Türkiye: 3 - Hırvatistan: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:45:34 -
Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Caner Erkin (Dk. 46 Ömer Bayram), Dorukhan Toköz (Dk. 54 Merih Demiral), Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Dk. 34 Berkay Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 77 Efecan Karaca), Deniz Türüç, Cenk Tosun (Dk. 63 Enes Ünal)

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida (Dk. 46 Uremovic), Pongracic (Dk. 61 Caleta-Car), Melnjak, Rog, Badelj (Dk. 60 Basic), Brekalo (Dk. 60 Perisic), Pasalic (Dk. 77 Modric), Orsic, Budimir (Dk. 66 Colak)

Goller: Dk. 23 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Budimir, Dk. 53 Pasalic, Dk. 56 Brekalo (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 86 Perisic (Hırvatistan)


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

53. dakikada Hırvatistan bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Brekalo'nun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa savunma müdahale edemedi. Ters tarafta boşta kalan Pasalic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Orsic'in altıpas önüne yaptığı ortada, boş pozisyondaki Brekalo kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-3

58. dakikada Türkiye beraberlik golünü attı. Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla Hırvatistan ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-3

Karşılaşma, 3-3 sona erdi.

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