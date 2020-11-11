Futbol: Hazırlık maçı
Türkiye: 2 - Hırvatistan: 1 (İlk yarı)
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Dk. 34 Berkay Özcan), Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Cenk Tosun
Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir
Goller: Dk. 23 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 40 Deniz Türüç (Türkiye), Dk. 32 Budimir (Hırvatistan)
Sarı kart: Dk. 38 Ozan Kabak (Türkiye)
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0
32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1
40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.