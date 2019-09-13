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Futbol dünyasından Diyarbakır'daki terör saldırısına tepki gösterdi

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Diyarbakır'da 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin yaralandığı terör saldırısı nedeniyle kınama mesajları yayımladı.

13 Eylül 2019 Cuma 07:20
Futbol dünyasından Diyarbakır'daki terör saldırısına tepki gösterdi

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dört vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, on üç vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz! Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi. 

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Diyarbakır'da köy yoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün açıklamasında, "Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen hain saldırıda şehit olan 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve Türk Milletine başsağlığı, yaralanan 13 vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 07:20
  1. Trabzon
  2. - Diyarbakır
  3. terör saldırısı
  4. Anadolu Ajansı

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