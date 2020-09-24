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Spor Futbol dünyasında Ibrahimoviç depremi!
Spor

Futbol dünyasında Ibrahimoviç depremi!

İtalyan devi Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:00:00 -
Futbol dünyasında Ibrahimoviç depremi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olan İtalyan devi Milan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) şoku yaşanıyor.

Leo Duarte'nin testinin pozitif çıkmasının ardından tüm futbolculara koronavirüs test yapıldı. 

Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Zlatan Ibrahimovic yaklaşık 2 hafta karantinaya girecek.

Yıldız oyuncu, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemeyecek.

Muhtemel Beşiktaş maçında sahada olmayacak 

Bu turda Milan'ın temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşmesi durumda Ibrahimovic sahada olamayacak.

Milan - Bodo Glimt mücadelesi bu akşam saat 21.30'da Giuseppe Meazza'da oynanacak.

Maçın kazananı Beşiktaş - Rio Ave eşleşmesinin galibi ile play-off turunda grup aşamasına kalmak için kozlarını paylaşacak.

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