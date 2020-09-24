Futbol dünyasında Ibrahimoviç depremi!
İtalyan devi Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olan İtalyan devi Milan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) şoku yaşanıyor.
Leo Duarte'nin testinin pozitif çıkmasının ardından tüm futbolculara koronavirüs test yapıldı.
Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Zlatan Ibrahimovic yaklaşık 2 hafta karantinaya girecek.
Yıldız oyuncu, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemeyecek.
Muhtemel Beşiktaş maçında sahada olmayacak
Bu turda Milan'ın temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşmesi durumda Ibrahimovic sahada olamayacak.
Milan - Bodo Glimt mücadelesi bu akşam saat 21.30'da Giuseppe Meazza'da oynanacak.
Maçın kazananı Beşiktaş - Rio Ave eşleşmesinin galibi ile play-off turunda grup aşamasına kalmak için kozlarını paylaşacak.