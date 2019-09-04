Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri - Elemelerde 5. hafta maçları, yarın başlayacak- H Grubu'nda bulunan Türkiye, 7 Eylül Cumartesi günü Andorra'yı konuk edecek





İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. hafta maçları, yarın 6 ve 7 Eylül'de oynanacak. H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak. Elemelerin 5. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: Yarın: - D Grubu 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre 21.45 Cebelitarık-Danimarka

- F Grubu 21.45 Romanya-İspanya 21.45 Norveç-Malta 21.45 Faroe Adaları-İsveç

- G Grubu 21.45 İsrail-Kuzey Makedonya

- J Grubu 19.00 Ermenistan - İtalya 21.45 Finlandiya-Yunanistan 21.45 Bosna Hersek-Liechtenstein







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