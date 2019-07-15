Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası Cezayir, Mahrez'in 90+5'inci dakikadaki golüyle Nijerya'yı 2-1 yenerek finalde Senegal'in rakibi oldu

ANKARA (AA) - Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı. Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi. Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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