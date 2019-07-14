Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
- Senegal, normal süresi 0-0 biten maçta Tunus'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale çıktı14 Temmuz 2019 Pazar 22:01
ANKARA (AA) - Tunus'u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Tunus'ta 75. dakikada Sassi, Senegal'de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.
Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn'un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.
2002'de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.
YORUM YAZ