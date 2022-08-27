Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti! Füsun Günuğur kimdir, nereli? Ölüm nedeni?

Füsun Günuğur'un vefat haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Pek çok dizide ve oyunda rol alan, son olarak Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev alan usta oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Sevenleri Füsun Günuğur hakkındaki bilgileri sınamak istedi. Peki Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Füsun Günuğur hayatını kaybetti

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

'ŞAŞKINIM'

Acı haberin ardından Oyuncu Melek Baykal da Füsun Günuğur için başsağlıı mesajı yayınladı:

"Şaşkınım, çok üzgünüm. Elim varmıyor bir türlü bu paylaşımı yapmaya...Füsun'um canım konsevatuvar sınıf arkadaşım... Çocukluğum, gençliğim nereye gittin ya? Canım neler neler paylaştık seninle acı tatlı...

Sınıfımızın en güzel kızı… Of ne diyeyim şimdi ben ne diyeyim?

Huzur içinde uyu bir tanem. Faruk’a evlatlarına tüm ailene sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden...

Seni hiç unutmayacağız... Mekânın cennet olsun Füsun'um"

FÜSUN GÜNUĞUR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Usta oyuncudan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Günuğur'un kesin ölüm nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR? NERELİ?

8 Nisan 1952 (70 yaşında) tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.

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