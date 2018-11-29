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Fury ve Wilder unvan maçı öncesi buluştu

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçı öncesi ABD'li Deontay Wilder ile İngiliz Tyson Fury, basın toplantısı düzenledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:14
Fury ve Wilder unvan maçı öncesi buluştu

Karşılaşmanın yapılacağı ABD'nin Los Angeles kentinde gazetecilerin karşısına çıkan Wilder ve Fury'nin iddialı açıklamalarda bulunduğu basın toplantısı, gergin geçti.

Kariyerinin en büyük maçına çıkacağını belirten 30 yaşındaki Fury, "Bu sözlerimi bir kenara yazın, onu nakavt edeceğim. Wilder sert bir adam değil, sadece rol yapıyor. Antrenman ve hazırlık sürecini sakatlık olmadan atlattım. Şu ana kadar her şey harika gitti. Maçta stratejimi ringe yansıtarak kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Beklediği anın geldiğini vurgulayan 33 yaşındaki Wilder ise "Şimdi benim zamanım. Fury'nin devri, Klitschko'yu yendiğinde kapandı. Sabırla bekledim ve benim zamanım geldi. Tyson Fury'yi nakavt edeceğim. Gerçek bir boksör olmadığımı söylüyorlar. Aynı şeyi Bermane Stiverne'i yendiğimde de söylemişlerdi. Fury'yi yeneceğim ve kimin daha iyi olduğunu herkese göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury'nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlandı.

Unvanın sahibi Wilder, bugüne kadar ringe çıktığı 40 maçta da galip gelirken, bunların 39’unda rakiplerini nakavt etti. Fury ise 19'u nakavtla olmak üzere çıktığı 27 maçın tamamını kazandı.

Wilder ile Fury arasındaki WBC unvan maçı, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00'de Staples Center'da yapılacak.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:14
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