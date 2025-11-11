Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında resen soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek, Bölükbaşı hakkında gözaltı talimatı verildi. Başsavcılık, soruşturmanın TCK'nın 310. maddesi uyarınca başlatıldığını ve işlemlerin titizlikle devam ettiğini duyurdu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Furkan Bölükbaşı hakkında kritik bir hukuki süreç başlattı.
Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşım
CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI
Başsavcılık, X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı adlı şahsın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 310. maddesi uyarınca resen soruşturma başlattığını bildirdi. TCK'nın 310. maddesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenlemektedir.
RESMİ AÇIKLAMAYLA GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık, konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahsın gözaltına alındığını doğruladı. Açıklamada, maddi gerçeğin açığa çıkarılması için soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.