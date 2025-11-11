  • İSTANBUL
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı
Gündem

Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında resen soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek, Bölükbaşı hakkında gözaltı talimatı verildi. Başsavcılık, soruşturmanın TCK'nın 310. maddesi uyarınca başlatıldığını ve işlemlerin titizlikle devam ettiğini duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Furkan Bölükbaşı hakkında kritik bir hukuki süreç başlattı.

Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşım

 

CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI

Başsavcılık, X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı adlı şahsın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 310. maddesi uyarınca resen soruşturma başlattığını bildirdi. TCK'nın 310. maddesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenlemektedir.

 

RESMİ AÇIKLAMAYLA GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahsın gözaltına alındığını doğruladı. Açıklamada, maddi gerçeğin açığa çıkarılması için soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
