Furkan Bayraktar Kültür Sanatımızı Dile Getirmeliyiz

Genç yazar edebiyat dünyasına büyük ilgi gösteren edebiyat dünyasına erken yaşta atılan ve ismini yazdırmayı başarabilen Furkan Bayraktar ve daha önce "Bir Yabancı Gibi" ile "Düşüyorum Tut Elimden" ve "Karanlığımın Aydınlığı isimli kitapları kaleme almıştı Furkan Bayraktar, şu sıralar COVİD-19 pandemi süreci ciddiyetini koruyor evde kalıp Kitaplara zaman ayırıp zaman geçirdiğini söyledi. ve yeni kitap çalışmaları için hızlı bir şekilde çalıştığını söylüyor.

Kitap seçimine vurgu yaptı

Kitap yazmanın meşakkatli olduğuna ve kitap çıkaran herkesin yazar olmadığına söyleyen Furkan Bayraktar, "Kitap seçerken sosyal medya reklamına ya da kapağına değil, dikkatli şekilde içine bakalım. Kitapçıya danışalım, internetten tanıtım bültenini okuyalım. Kitap çıkaran herkes yazar değildir. Kendimizi ve çocuklarımızı niteliksiz kitaplar okuyarak kitaplardan uzak ve soğutmayalım" lütfen dedi.

"Edebiyatımızı ayakta tutmalıyız"

Türk Edebiyatı ve yayın dünyasının zor durumda olduğunu belirten ve kendi edebiyatımızı ayakta tutmak için Türk yazarların kitaplarının okunması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Pandemi döneminde iptal edilen kitap fuarları, imza günleri nedeniyle gelirini yalnızca kitaplardan elde eden birçok Türk yazarın geçimini sağlayamayacak noktaya geldiğini, yayınevlerinin kitap satışı yapamaması nedeniyle kapanma noktasına geldi. Türk Edebiyatı, yayın dünyası hayatta kalsın istiyorsak, desteklemek amacıyla aldığımız üç kitaptan birinin mutlaka Türk yazara ait olmasını önemseyelim. Benim gibi sabit geliri olan yazarlar da var anca yakından tanıdığım ve sadece kitap gelirleriyle geçimini sağlayan birçok yazar, kitap gelirlerinin kesilmesi nedeniyle akrabalarının desteğiyle yaşamlarını sürdürme noktasına geldiler. Bu yüzden yazarlarımızı, edebiyatımızı desteklemeliyiz. Yabancı yazarları eserleri de okuyalım ama eğer bizim kültürümüzden, toprağımızdan çıkan nitelikli eserleri bu süreçte desteklemezsek, birçok yazarı tanımadan kaybetmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bayraktar, sözlerine "Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Furkan Bayraktar tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.

Furkan Bayraktar kimdir?

01.11.1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medyayı aktif kullanıp sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Pandemi sürecinde türk edabiyatımızı dile getiren Furkan Bayraktar.Şu aralar üçüncü kitabını Şubat ayında tüm kitap mağazalarında satışa sunulacağını duyurmuştu.Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane"Bir Yabancı Gibi "Düşüyorum Tut Elimden" Ve Karanlığımın Aydınlığını kitaplarını kaleme almıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden yazar Furkan Bayraktar, bir yandan hem yazarlık hem de müzisyenlik kariyerini devam ettiriyor.