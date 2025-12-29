Furkan Apartmanı 51 kişiye mezar olmuştu: Firari müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin görülen davanın firari sanığı müteahhit Hasan Hüseyin S., tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Apartmanın enkazı altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Y. ile binada sahip oldukları daire ve işyerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında, savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Apartmanın müteahhidi olan tutuksuz sanık Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl nisan ayında görülen 5’inci duruşmada Yılmaz Şahin Y. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Eyüp Ö., Faik Ö. ve Nejdet A.’nın beraatlerine karar verildi. Firari 2 sanığın ise dosyası ayrıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi, kararı bozdu. Beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında ‘kolon kesilmesi’ iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Tutuksuz 3 sanık ile firari 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin S., 10 milyon TL’lik güvence bedeli kararının ardından ifadeye geldi. Yetkili Birecik Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, ‘güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına’ ilişkin kararı kaldırdı. Güvence durumunun kalkması sonucu Hasan Hüseyin S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘KOLON KESİLDİĞİNİ DUYDUM’

Mahkemede ifade veren Hasan Hüseyin S., Furkan Apartmanı’nın yapımında hiçbir şekilde yer almadığını belirterek, kendisinin yalnızca kardeşinden bazı daireleri satın aldığını söyledi. Hasan Hüseyin S., depremden sonra apartmanın altındaki kolonların kesildiğini duyduğunu ancak bunu kimin yaptığını bilmediğini belirtti. Hasan Hüseyin S., “Deprem sonrası yanlış yönlendirildim. Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için ülkeyi terk ettim” diye konuştu.