Fulya Öztürk’e vuranlar, Roma’da İmamoğlu’nun yanında duranlardı

Roma'ya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sayıda basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafile eşlik etti. İmamoğlu'nun sadece imza töreni için bu kadar büyük bir ekiple Roma'ya çıkarma yapması devletin tasarruf tedbirlerini açıkladığı günlerde hiç konuşulmazken gazeteci Fulya Öztürk’ün Erdoğan’ın körfez turuna katılması “Bizim vergilerimizle umre yaptı” eleştirilerini getirmişti.

Fulya Öztürk’ün Mekke’de temasları bittikten sonra dinlenme saatinde Kabe’yi ziyaret etmesi Sözcü gazetesi tarafından ‘Hac yapmak’ olarak algılandı. Hac ile Umre arasındaki farkı göremeyen Sözcü ve Cumhuriyet gazetesinin yazarları Fulya Öztürk’e ‘vergilerimizle gitti’ diye eleştiri getirirken İmamoğlu’nun vergilerimizle ödenen gezisine katılmaktan da geri kalmadılar.

Gazeteci Hadi Özışık Youtube kanalında bu durumu net olarak açıkladı. Bunların derdi yol parası değil Fulya Öztürk’ün başörtülü olarak çektirdiği fotoğraf” diye yorum yaptı. İşte o videonun tamamı.

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