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Medya Fulya Öztürk, o partiden milletvekili adayı mı olacak? Meğer öneriyi götüren isim...
Medya

Fulya Öztürk, o partiden milletvekili adayı mı olacak? Meğer öneriyi götüren isim...

Yeniakit Publisher
2023-03-26 10:47:00 -
Fulya Öztürk, o partiden milletvekili adayı mı olacak? Meğer öneriyi götüren isim...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e adaylık teklifinin AK Parti'den değil Devlet Bahçeli'den geldiği ortaya çıktı. Gazeteci Talat Atilla, teklifin ayrıntılarını yazdı.

Kamuoyu 14 mayıs seçimlerine kilitlendi, partiler bir yandan adaylık başvurularını kabul ederken bir yandan da tanıdık isimlere teklif götürüyor. 

Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın "AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk’e milletvekili adaylığı teklifi götürdü." paylaşımı yankı uyandırdı. 

Öztürk'e adaylık teklifiyle ilgili hem doğru hem yanlış bilgiler olduğu ortaya çıktı. 

Devlet Bahçeli, Erdoğan'a önerdi

Yazar Talat Atilla, kendi köşe yazısında edindiği kulis bilgilerini paylaştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu haber doğru değil.
Daha doğrusu yarısı doğru! 
Evet, Fulya Öztürk'ün ismi vekillik için bir ara geçti ama şimdilik buzdolabında.
Fulya Hanımı iktidar partisi değil, bizzat MHP Lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a önerdi.
Olur, olmaz ayrı bir konu ama doğrusu bu..."

 

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