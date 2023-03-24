Fulya Öztürk hakkında çıkan haberlere isyan etti... O isim korkuttu!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7'lik yıkıcı depreminin ardından bölgeye giderek yayınlar gerçekleştiren ve oradaki son durumu saniye saniye ekranlara taşıyan, son dönemin en çok konuşulan ismi CNN Türk Özel Haberler şefi Fulya Öztürk, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isyan etti. "Nolur paylaşmayın artık" diyen Öztürk "Telefonum susmuyor" diyerek tepki gösterdi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili vuran 7.7'lik deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Soluğu afet bölgesinde alan CNN Türk Özel Haberler şefi Fulya Öztürk, günlerce bölgedeki son durumu, yapılan arama-kurtarma çalışmalarını, mucize kurtuluşları, acı olayları ekranlara taşırken ünlü sunucunun hasta olduğu iddia edildi.

Son dönemin en çok konuşulan ismi olan Fulya Öztürk'ün sosyal medyaya düşen 'sedyeli fotoğrafı' gündem oldu. Hasta olduğu iddia edilen Öztürk'ün sağlık durumu ile ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlarken 34 yaşındaki ünlü isimden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Peki Fulya Öztürk hasta mı? Fulya Öztürk'ün sağlık durumu nasıl? Fulya Öztürk neye isyan ett?

Sedyeli fotoğrafı korkuttu

Yaptığı çalışmalarla adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran son dönemin en çok konuşulan ismi Gazeteci Fulya Öztürk'ün sosyal medyada paylaşılmaya başlanılan bu fotoğrafı sevenlerini korkuttu. Fulya Öztürk hasta oldu iddialarını da beraberinde getirdi ve sedyeli fotoğraf için sosyal meyda hesabından açıklama yapan Fulya Öztürk, sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek isyan etti.

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"Nolur paylaşmayın artık, telefonum susmuyor"

Fulya Öztürk sedyeli fotoğrafının paylaşılmaya başlanmasının ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Fotoğraf ile ilgili "Nolur yalan haber paylaşmayın" diyen Öztürk bir diğer paylaşımında ise "Şu fotoğraf paylaşılıp haber yapılıyor. Telefonum susmuyor. Dostlar ben iyiyim. hasta değilim bu fotoğraf 2021 yılında kovid olduğum döneme ait. Şu an yayılan haber yalandır" açıklamasında bulundu.