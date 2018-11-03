‘Full kapasiteye geçeceğiz’

THY Teknik AŞ ile Özçelik-İş Sendikası arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, THY’nin Yeşilköy’deki genel müdürlük binasında yapıldı.

Çalışanların ücretlerinde ve sosyal yardım ödemelerinde artış sağlayan sözleşmenin imza törenine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yanı sıra Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman ile bazı davetliler katıldı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Çalışana hakkını teri kurumadan teslim etmek lazım. İşte asıl olan budur. Biz çalışana hakkını teri kurumadan teslim etme gayretinde bir yönetim anlayışındayız” dedi.

‘Bizim için iyi bir başlangıç’

29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aycı, “Önümüzdeki günlerde bu güzel testler, seferlerimizin sayısı ve kalitesi de böyle gitmeye devam ederse bir süre sonra arzu ettiğimiz ve özlediğimiz full kapasiteye de geçeceğiz. Şu anda bu başlangıç, bizim için iyi bir başlangıç. Memnunuz ve mutluyuz” dedi.

Aycı, İstanbul Havalimanı’na ilişkin gerekli planlamaların yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:

“Bu planlamalara göre gideceğiz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla bu anlamda bir koordinasyon içindeyiz. Havalimanı işletmecisiyle yine koordinasyon içerisindeyiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle koordinasyon içindeyiz. Bu koordinasyon çerçevesinde gidecek bu iş. Şu anda bu seferler çerçevesinde başlamak kafi görülüyor. Şöyle bir ay geçsin. İki aylık bu anlamıyla bir deneme sürecimiz var. Şunu bir gerçekleştirelim, ondan sonra daha net olarak bunları bir daha konuşuruz ama gidişat planlama doğrultusunda gayet iyi. O gün geldiğinde açıklayacağım.”

“İstanbul Havalimanı’na ilgi artarak sürüyor”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı bağlantılı yapılan toplam rezervasyon sayısının 39 bini aştığını bildirdi. Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’na ilginin artarak devam ettiğini belirterek, “Ankara, Antalya, İzmir, Ercan (Kuzey Kıbrıs) ve Bakü’ye İstanbul Havalimanı bağlantılı yapılan toplam rezervasyon sayısı 39 bini aştı. Devam eden uçuşlarımızda promosyon fiyatları ile uçma şansını kaçırmayın” ifadesini kullandı.

Bu arada, THY, İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı ilk kez İstanbul Havalimanı’na indi. İzmir yolcuları, THY’nin “TK 2031” sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağıyla saat 09.44’te İstanbul Havalimanı’na geldi.