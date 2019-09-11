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Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği yöneticileri tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve SPA salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 dernek yöneticisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:40
Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği yöneticileri tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve SPA salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 dernek yöneticisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, SPA ve masaj salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptırıldığı ihbarı, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, dernek binasını takibe aldı. Binadan çıkan şahıslardan alınan ifadeler neticesinde dernekte fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri belirlenen dernek yöneticisi H.Ç. (34) isimli kadın ve H.E. (51) ile fuhuş yaptıkları iddia edilen 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.


‘Mağdur’ sıfatı ile Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan 4 kadının fuhuş yaptıkları yönündeki iddiaları kabul ettikleri, H.Ç. ve H.E.’nin ise suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yapan 4 kadın serbest bırakılırken, dernek yöneticisi H.Ç. ve H.E. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların ikisinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:40
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