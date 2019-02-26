0553 313 94 23

FUE saç ekim tekniği fark oluşturuyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, FUE yöntemiyle yapılmaya başlayan saç ekimi, işlemin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağladığını söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 09:41
FUE saç ekim tekniği fark oluşturuyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, FUE yöntemiyle yapılmaya başlayan saç ekimi, işlemin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağladığını söyledi.


Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi, özel tekniklerle donör saha adı verilen bölgeden, sağlıklı saç köklerinin alınarak, saçsız alana transfer edilmesiyle yapılan bir işlem olduğunu ifade ederek, “ Bu alandaki gelişmelere paralel olarak, 2006 yılından itibaren FUE yöntemiyle yapılmaya başlayan saç ekimi, bu işlemin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Bunu uygulayan kurumlar, kademeli olarak FUT tekniğinden, FUE tekniğine dönüş yapmıştır. FUE tekniğinde; donör saha adı verilen her iki kulak üzerinden ve iki kulak arasındaki saçlı alandan saç kökleri, 0,7 ve 0,8 mm çapındaki silindirik mikro uçlarla tek tek çıkarılmaktadır. Saç köklerinin çıkarılma işlemi, manuel punch ya da mikro motor adı verilen cihazla gerçekleştirilmektedir. Buradan çıkarılan saç ünitelerine, greft adı verilmektedir” dedi.


Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, lokal anestezi için vurulan birkaç iğne acısının dışında hastaların herhangi bir acı hissetmediğini belirterek “Bir tane greft, 2’li ya da 3’lü saç hücreleri içermektedir. Uygulamaya başlamadan önce, lokal anestezi için vurulan birkaç iğne acısının dışında hastalar herhangi bir acı hissetmez. Uyuşma oldukça hızlı gelişir. Yapılan uygulama sırasında hastanın bilinci açık olduğundan, işlemleri izleyebilir ya da doktorla sohbet edebilir. Greft sayıları yüksek olduğunda ve saç ekimi manuel yapılacak ise yapılan seans iki güne bölünerek uygulanabilir. Hastanın saç teli kalınlığı ve ihtiyacına göre, ne kadar grefte ihtiyaç duyulacağına doktor, hastaya saç analizi yaptıktan sonra karar vermektedir” şeklinde konuştu.


FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi izsiz olarak tabir edilse de, donör saha adlı bölgede 1 mm den daha küçük olan saçsız alanlar ya da burada noktasal beyaz izler meydana gelebileceğini vurgulayan Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “ Bu alanların çevresinde bulunan saçlar uzadığı zaman, bu izler hiçbir şekilde görünmez. Bu yüzden FUE tekniği, izsiz bir işlem olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemin ilk zamanlarda manuel punchla yapılması sırasında, bir gün içinde alınacak greft sayısı daha kısıtlıydı. Saç ekiminde çok sayıda greft ihtiyacı olduğunda, bu durum sürenin uzamasına neden olmaktaydı. Aynı zamanda, maliyetlerin yükselmesine sebep oluyordu. Daha sonra mikro motor punch kullanılarak saç kökleri alınmaya başladığında, kısa sürede daha fazla greft toplanmaya başlamıştır. Bu, hem zaman kazandırmış hem de maliyetleri düşüren bir etken olmuştur. Uzmanlarca mikro motor punçlarla, düşük devirde, ince uçlarla, dokuyla uygun açı ve derinlikle yapıldığında, donör sahada iz oluşturmadan işlem tamamlanmaya başlanmıştır. Eğer mikro motor bilinçsiz kullanılır, yüksek devirde çalıştırılır, kalın punchlar kullanılırsa, donör sahada daha fazla travma meydana gelmekte ve burada büyük izler oluşabilmektedir. Bu yüzden, bu işlemin mutlaka uzman ve deneyimli kişilerle yapılması önemlidir” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 aylık eğitimle kekemelikten kurtuluyorlar
    1. 3 aylık eğitimle kekemelikten..
    2. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "aktif"..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    4. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
    5. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    6. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    7. TCMB'den döviz depo ihalesi
    8. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    9. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    10. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    11. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    12. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    13. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    14. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    15. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    16. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    17. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
    18. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    19. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    20. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    21. Kırklareli'nde kar yerini güneşe bıraktı
    22. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    23. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    24. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    25. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    26. Gelenek bozulmadı
    27. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    28. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    29. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    30. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti