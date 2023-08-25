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Yerel Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi tamamlanmak üzere
Yerel

Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi tamamlanmak üzere

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:45:00 -
Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi tamamlanmak üzere

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre kazandırılacak Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Başkan Altay, “İçinde bulunacak spor tesisleriyle hemşehrilerimize hizmet verecek tesisimiz Lise Medeniyet Akademisi ile öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak. Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezimizi en kısa zamanda öğrencilerimiz için hazır hale getirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şefik Can Caddesi üzerindeki Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi tamamlanmak üzere.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek çocukların ve gençlerin en güzel şekilde yetişmesi için önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Ders destek programları

Konya Modeli Belediyecilik anlayışında öğrencilerin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Altay, “Şu anda merkezde 4, ilçelerde 2 olmak üzere 6 Lise Medeniyet Akademisi ile lise ve yeni mezun öğrencilerimize yönelik ders ve sınav destek programları, milli ve manevi eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle hizmet veriyoruz. Şefik Can Caddesi üzerinde inşaatına devam ettiğimiz Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezimiz bünyesinde de Lise Medeniyet Akademimiz gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak. Estetik mimarisiyle öne çıkan ve tamamlanmak üzere olan tesisimiz Şefik Can Parkı ile birleşince şehrimiz için çok değerli bir yatırım olacak. İçinde bulunacak spor tesisleri ile hemşehrilerimize hizmet verecek tesisimizde öğrencilerimiz nitelikli bir ortamda eğitim alacak. Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezimizi en kısa zamanda öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz için hazır hale getirmek için sabırsızlanıyoruz. 60 milyon lira maliyetle şehrimize kazandıracağımız tesisin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 6 bin metrekare alanda inşa edilen, iki kat bodrumla birlikte toplam 6 kattan oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi’nde yüzme havuzları, spor salonları, hamam ve fitness salonları yer alıyor. Tesis, Lise Medeniyet Akademisi bölümünde ise; derslikler, atölyeler, kitap kafe, konferans salonu liseli gençlere hizmet verecek.

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