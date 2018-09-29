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Fuat Oktay'ın acı günü! Annesi için helallik istedi

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dün vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın cenazesi, evine getirilerek helallik alındı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:19
Fuat Oktay'ın acı günü! Annesi için helallik istedi

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın cenazesi evine getirilerek helallik alındı.

Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay'ın cenaze namazı bugün öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.

Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:19
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