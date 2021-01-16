  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fuat Oktay'dan Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırılara tepki
Gündem

Fuat Oktay'dan Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırılara tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 02:50:00 -
Fuat Oktay'dan Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırılara tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Fuat Oktay'dan açıklama

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir."

Yeni Akit'i hedef alan Odatv'nin 'Selçuk Özdağ'la ilgili haberine yalanlama
Yeni Akit'i hedef alan Odatv'nin 'Selçuk Özdağ'la ilgili haberine yalanlama

Medya

Yeni Akit'i hedef alan Odatv'nin 'Selçuk Özdağ'la ilgili haberine yalanlama

Altun'dan kalleş saldırılara tepki
Altun'dan kalleş saldırılara tepki

Siyaset

Altun'dan kalleş saldırılara tepki

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!

Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı.
Ukrayna, Türkiye'yi o listeden çıkardı
Dünya

Ukrayna, Türkiye'yi o listeden çıkardı

Ukrayna, Türkiye'den gelen turistlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluluğunu kaldırma kararı aldı.
AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması
Siyaset

AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay