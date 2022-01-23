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Siyaset Fuat Oktay'dan Sedef Kabaş'a sert cevap
Siyaset

Fuat Oktay'dan Sedef Kabaş'a sert cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler savuran sözde gazeteci Sedef Kabaş'a çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 10:29:00 -
Fuat Oktay'dan Sedef Kabaş'a sert cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin, "İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."

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