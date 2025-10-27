Fuat Oktay’dan PKK yorumu: Beklentimiz kapsamlı fesih

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrası, “Daha ileri-adım beklentimiz: Terör örgütünün; kendisini tüm katmanlarıyla feshetmesi, tüm silahlarından arındırılması ve farklı ülkelerdeki tüm faaliyetlerini geri dönüşü olmayacak şekilde lağvetmesidir.” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, terör örgütü PKK’nın Türkiye'den çekildiğini duyurarak silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağını açıklamasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Fuat Oktay şunları kaydetti:

“İç cephemizi güçlendirmemize yönelik ‘Terörsüz Türkiye’ süreci çerçevesinde terör örgütü PKK'nın Türkiye’den tüm silahlı kadrolarını çektiğine dair açıklaması doğru yönde atılmış bir adımdır.

Daha ileri-adım beklentimiz:

Terör örgütünün; kendisini tüm katmanlarıyla feshetmesi, tüm silahlarından arındırılması ve farklı ülkelerdeki tüm faaliyetlerini geri dönüşü olmayacak şekilde lağvetmesidir.

Bu sonucun kazananı tüm Türkiye olacaktır; Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle...