Fuat Oktay'dan Özgür Özel'e cevap: Franco'nun ruhu bizde değil CHP'de yaşıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan ifadelerine cevap verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan ifadelerine değindi. Oktay, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler." dedi.
'Erdoğan milletin adamıdır'
Fuat Oktay sözlerine şöyle devam etti:
"Diktatör Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır."