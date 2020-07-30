Fuat Oktay'dan ortak askeri tatbikat mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin mesaj paylaştı.

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat icra edilmeye başlandığını kaydeden Oktay, "Kardeş Azerbaycan ile her zaman ve her koşulda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Türk ve Azerbaycan helikopterleri ve savaş uçaklarının yer aldığı tatbikat, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta devam edecek.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'taki tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. Tatbikat, 10 Ağustos'ta sona erecek.