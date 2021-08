Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar: 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel afetinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da incelemelerde bulundu. İlk olarak Sinop’un Ayancık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ardından sel felaketinde en büyük ağır hasarı gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi. Bozkurt’ta Afet Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Oktay, daha sonra hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Ezine Çayı önünde açıklamalarda bulunan Oktay, “Bugün selden etkilenen bölgelerimizi hem de çalışma yapılan alanları yerinde görmek hem vatandaşlarımızla birlikte olmak, sıkıntılarını dertlerini Sayın Bakanlarımızla, ilgili bütün kurumlarımızla zaten ilk andan itibaren herkes çok sıkı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde takip ediyoruz. Ama yerinde vatandaşımızla da hemhal olmak üzere bugün buradayız. Cumhurbaşkanımız, afet bölgesine geldi ve yerinde çalışmaları gördü, vatandaşımızla birebir görüşme yaptı, dertlerini sıkıntılarını dinledi. Şu anda da bütün kurumlarımızla bir an önce bütün hasarları giderme, dertlerimizi sıkıntılarımızı geride bırakmayı düşünüyoruz. Bugünde yine sizlerle birlikte vatandaşımızla birlikte olmak üzere Bozkurt’tayız. Bir an önce buradaki çalışmaları koordine ettik. Hamdolsun buradaki çalışmalar son derece hızlı Sinop’ta da, Türkeli’de de son derece hızlı devam ettiğine şahit olduk. Aynı şeyi Bozkurt’ta görüyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı nezdinde tebrik etmek istiyorum. Gece gündüz burada uyku uyumadan, yine Ulaştırma Bakanımız, Enerji Bakanımız aynı şekilde sürekli bölgede oldular. Hepsine de yürükten teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diliyorum” dedi.

“1 yıl içerisinde afet olan yerleri ayağa kaldıracağız”

Kastamonu’da Bozkurt başta olmak üzere 8 ilçenin sel afetinden etkilendiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

“Belki 100 yılın afetlerinden birisini yaşadık. Biz, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi cana herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece mala gelen sıkıntıları, hasarları çok hızlı bir şekilde yerine getiririz. Şu anda Bozkurt’ta yapılan çalışmalar, Kastamonu’da yapılan çalışmalarda yine bunu canlı şahididir. Biz, biraz önce yine kriz merkezimizde gerekli bilgilendirmeyi aldık. Görevli arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yine su, beslenme ve barınma anlamında herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Elektrik ile ilgili ilk andan itibaren yine aynen Ayancık’ta olduğu gibi burada da köylerimizin her birine helikopterle ulaştırılan jeneratörler sayesinde herhangi bir elektrik sıkıtımız olmadığın görüyoruz: Ulaşım ile ilgili ana yollarımız her ilçemiz açılmış durumda. Köy yollarımız açılmış durumda. Sadece bir köy yolumuz hariç, orada da Ulaştırma Bakanlığımız gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki hasar tespiti herhangi bir afetten son derece önemli. Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilk andan itibaren çok yakinen takip ettiler. Burada da hasar tespit çalışmalarının yoğun olarak tamamlandığını ama hemen arkamızda gördüğünüz yıkılan binalardaki yine bazı binalarda arama kurtarma çalışmaları, yine burada 4 kaybımızın olduğunu biliyoruz. Burada arama çalışmalarımız hassas bir şekilde devam ediyor.”

“Tüm vatandaşlarımızın, ilçelerimizin, köylerimizin ayağa kalkmasını inşallah sağlayacağız”

Hasar tespit çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Oktay, “Gerek konut gerek ticarethane, altyapı, üstyapı ve tarımsal boyutta, küçükbaş, büyükbaş hayvanlarımız da dahil ilçe merkezlerimizde ve köylerimizde zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararları tespit edilmektedir. Mala geleni geri getiririz, bunda son derece kararlıyız. Bunu son derece hızlı bir şekilde tüm vatandaşlarımız, ilçelerimizin, köylerimizin ayağa kalkmasını inşallah sağlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bakanlığımız, bununla ilgili projelerini bizlerle paylaştılar.

Cumhurbaşkanımız bilindiği üzere diğer bölgelerdeki uygulamalarında 1 yıl içerisindeki ayağa kaldırdı. Bunu Giresun’da da gördük hatta yine biraz önce Milli Eğitim Bakanlığımızda yine 2 ilçemizde yapılan konutların nasıl faaliyete geçtiğini bizler şahit olduk. Burada aynı şeye şahit olacağız inşallah. 1 yıl içerisinde burada da ayağa kaldıracağız. Sağlık Bakanlığına ait binalarda yine su basan hastanelerimiz var. Şu anda her türlü sağlık hizmetleri veriler halde. Hamdolsun sağlık alanında da bir sıkıntımız yok. Diğer alanlarda da tüm hızıyla çalışmalarımız devam ediyor. AFAD Başkanlığımız tarafından hem güneydeki yangınlar hem de buradaki sel afetlerle ilgili hamdolsun vatandaşımızın yine son derece yakından, gönülden sahiplenmesiyle çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayni bağışlarla ilgili hem Sinop’ta hem de Kastamonu’da aynı şeyi gördük. Vatandaşlarımız, o kadar yakından ve candan öyle sahiplendiler ki tüm Türkiye’de bunu. Neredeyse artık bu ilçelerimizde tutacak konumda olmadığı için diğer merkezlerde de depolamak zorunda kaldık” diye konuştu.

“Lütfen afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Oktay, “Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, dayanışmamızı son derece sımsıkı, devlet, millet dayanışmasını sımsıkı tuttuğumuz sürece gerek dışarıdan, gerek içeriden kurulmaya çalışılan, bunu yangınlarda çok net gördük, acıdan siyaset yapma veya vatandaşlarımız can derdindeyken ‘Buradan nasıl siyaset yapabilirim?’ anlamında son derece basit düşünceleri tamamen dışa attığımız zaman görüyoruz ki biz birlik, beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok ve bunu Bozkurt’ta da gösterdik, göstereceğiz de inşallah. Yıkılan binalarımızın tüm oradaki hem ayıklanması, temizlik olayı hem hemen sonrasında da yeniden afete dayanıklı bir bölgede risklerin daha az olduğu bir bölgede, ki bu bölge de belirlendi zaten, dolayısıyla hemen orada fiilen çalışmalar başlayacaktır. Tabii bir kez daha ben şunu hatırlatmak istiyorum; Cumhurbaşkanımız da bölgenin evladı, liderimiz ama her defasında da şunu ifade ediyor; dere yataklarına, dere güzergahına ne olur ev yapmayın, yapılaşma olmasın, konutları buraya yapmayın veya heyelan bölgelerine. Dolayısıyla ben bunu buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. İklim değişikliği var ve bunu bütün dünya olduğu gibi Türkiye olarak biz de hissediyoruz. Bunu göz ardı edemeyiz artık. Bu iklim değişikliğinin sonucu olarak da belki son 50-60 yılda yaşadığımı bu tür afetleri daha sık yaşama ihtimalimiz çok daha artacak. Bunun için de yapılaşmaya ve riskleri azaltmaya ihtiyacımız var. Hem alt yapıda hem üst yapıda. Dolayısıyla ben vatandaşlarımızdan, yerel yönetimlerimizden özellikle rica ediyorum, bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen gerek dere yatakları olsun, gerek heyelan bölgeleri olsun, afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım. Dere kendisinden alınanı tekrar alıyor, bunu affetmiyor. Bunu en iyi bilen de Karadeniz bölgesi” şeklinde konuştu.

“Yaralar sarılana kadar buradaki çalışmalar bu şekilde olacaktır”

Kastamonu’da yürütülen çalışmaların son derece güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

“Hem moral desteği olma hem de ilave yapabileceğimiz bir şey varsa diye katkı verebileceğimiz konular için buradayız. Tüm kabine olarak aynı çalışmayı yapıyoruz. Son ana kadar, tüm yaralar sarılana kadar da bu şekilde devam edecektir. Bozkurtlular bilsin ki, Abanalılar bilsin ki, Kastamonulular bilsin ki, Sinoplular bilsin ki Cumhurbaşkanımız her an, her saniye yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. Aynı şekilde tabii güneyde orman yangınları sonucunda oluşan hasarlar da dahil o çalışmaları da aynı ciddiyetle, aynı hassasiyetle son derece yakından takip ediyoruz. Ben tekrar Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere, Sinop, Bartın, Zonguldak ve 1 ay öncesinde Rize ve Artvin vardı, ben tekrar milletimize buradan geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Cenabı Hak inşallah bu tür afetleri tekrar göstermesin. Ama biz her an olacakmış gibi hazır olalım diye bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve İçişleri Bakanımız başta olmak üzere ilk günden beri sahada tüm kurum ve kuruluşlarımız neredeyse uyku uyumadan böyle bir afeti ayağa kaldırmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımız, şahsım ve