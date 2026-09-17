Fuat Oktay’dan Mekke-i Mükerreme’ye saldırı girişimine tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Mekke-i Mükerreme’nin hava sahasına yönelik olduğu bildirilen İHA ile saldırı girişimine tepki göstererek, kutsal mekanların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İHA SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Husilerin Mekke-i Mükerreme’yi hedef aldığı belirtilen İHA saldırısını en güçlü şekilde kınadığını ifade ederek, “Haremeyn-i Şerifeyn’e el uzatmak, bütün İslam aleminin kalbine yönelmiş bir saldırıdır.” Dedi.

Haremeyn-i Şerifeyn’e yönelik herhangi bir saldırının yalnızca Suudi Arabistan’ı değil, bütün İslam aleminin ortak mukaddesatını hedef aldığını vurgulayan Oktay, “Haremeyn-i Şerifeyn’e el uzatmak, bütün İslam aleminin kalbine yapılmış bir saldırıdır. İslam dünyasının ortak değerlerine ve kutsal mekanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN’IN YANINDAYIZ

Oktay, Türkiye’nin dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu belirterek, bölgedeki gerilimlerin daha fazla tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

“MÜSLÜMAN, MÜSLÜMANIN KARDEŞİDİR”

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir” ifadesini kullanan Oktay, kardeş kavgası üzerinden bölgeyi ateşe sürüklemek isteyenlerin oyununa gelinmemesi gerektiğini kaydetti. Oktay, İslam dünyasının ortak değerlerine ve kutsal mekanlarına yönelik saldırıların karşısında birlik, dayanışma ve sağduyunun korunmasının önemine işaret etti.