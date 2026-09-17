Salah, Leao, Lukaku… Arama motorunun şampiyonu belli oldu

Yandex Türkiye’nin arama verileri, yaz transfer döneminde Süper Lig’le bağlantılı transfer aramalarında en fazla ilginin Mohamed Salah’a gösterildiğini ortaya koydu.

Şirketin açıklamasına göre, Türkiye’deki kullanıcıların 22 Haziran-4 Eylül tarihleri arasında “transfer” ve “transfer pazarı” gibi ifadelerle yaptığı aramalar incelendi. Verilere göre Salah, Süper Lig bağlantılı transfer aramalarında en çok merak edilen isim oldu.

Bu kapsamda en çok aranan 10 transfer haberi belirlendikten sonra söz konusu futbolculara yönelik aramalar ayrı ayrı analiz edildi.

Verilere göre ilk sıradaki Salah, ikinci sıradaki Rafael Leao'dan 1,6 kat daha fazla arandı. Romelu Lukaku üçüncü sırada yer alırken, bu futbolcuları Dusan Vlahovic ve Aleksey Batrakov takip etti.

Gerçekleşmeyen transfer iddialarına yönelik aramalarda ise Marcus Rashford'ın Galatasaray veya Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar öne çıktı.

Rashford'ın ardından bu kategoride Darwin Núñez, Eduardo Camavinga, Igor Paixão ve Ethan Nwaneri sıralandı.

- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına yoğun ilgi

Ağustostaki futbol karşılaşmalarına yönelik aramalarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları öne çıktı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon ve Sturm Graz ile yaptığı karşılaşmaların yanı sıra Gençlerbirliği ve Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçları en fazla aranan karşılaşmalar arasında yer aldı.

Galatasaray'ın Çorum, Erzurumspor ve Göztepe karşılaşmaları da kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği maçlar arasında bulunurken, Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynadığı karşılaşma da listede yer aldı.

Yandex'in günlük kullanıma yönelik yapay zeka uygulaması Yandex AI da futbolseverlere takımlar, futbolcular, karşılaşmalar ve turnuvalara ilişkin çeşitli bilgiler sunuyor.

Kullanıcılar uygulama üzerinden takımlarının Süper Lig'deki güncel sıralamasını görüntülerken, rakip takımlarla karşılaştırma yapabiliyor ve favori kulüplerine ilişkin bilgi kartlarına erişebiliyor.

Yandex AI'da futbolcuların kariyerleri, forma giydikleri kulüpler, gol ve asist sayıları ile ligdeki maç sayılarına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Uygulama ayrıca kulüpler ve turnuvalara ilişkin kadro, maç özeti, güncel takım haberleri ve son maç sonuçları gibi bilgilere erişim imkanı sağlıyor.