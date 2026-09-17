Türkiye'nin ünlü ampul markasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler
Dünyaca ünlü markalar iflasa sürüklenirken küresel ekonomik kriz etkisini göstermeyi sürdürüyor. Son olarak ünlü ampul markası konkordato ilan etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyaca ünlü markalar iflasa sürüklenirken küresel ekonomik kriz etkisini göstermeyi sürdürüyor. Son olarak ünlü ampul markası konkordato ilan etti.
Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre Türkiye’de aydınlatma ve elektrik malzemeleri alanında faaliyet gösteren Lampist Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Lampist, aydınlatma sektöründe 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir ithalatçı, elektrik malzemesi toptancısı.
Kendi markası ile sattığı ürünleri kendi online satış sitesinin yanı sıra pek çok sitede de satışa sunan firma finansal darboğaza girerek konkordato ilan etmek zorunda kaldı.
LED ampuller, şarjlı ampuller, buji ve kapsül LED modelleri satan Lampist için mahkeme tarafından yapılan ilanda, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye başvurabilecekleri belirtildi.
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